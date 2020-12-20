Мэр Москвы призвал жителей старшего возраста не ходить по магазинам перед Новым годом. Сергей Собянин отметил, что это рискованно из-за угрозы коронавируса.



Власти Москвы в конце сентября выступили с рекомендацией гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями не выходить из дома без необходимости.