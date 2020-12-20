Мэр Москвы призвал жителей старшего возраста не ходить по магазинам перед Новым годом. Сергей Собянин отметил, что это рискованно из-за угрозы коронавируса.
Власти Москвы в конце сентября выступили с рекомендацией гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями не выходить из дома без необходимости.
Мэр Москвы призвал жителей старшего возраста не ходить по магазинам перед Новым годом
Мэр Москвы призвал жителей старшего возраста не ходить по магазинам перед Новым годом. Сергей Собянин отметил, что это рискованно из-за угрозы коронавируса.