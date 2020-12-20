Ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге оказался занижен примерно на 1,5 тысяч человек. Однако у чиновников есть свое объяснение этому.

Смольный стал публиковать информационные справки Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусу. Согласно этим документам, в Петербурге ежедневно выявляют от 4 до 5 тысяч заражений коронавирусом. В то же время, местный оперативный штаб, с конца прошлого месяца дает цифры примерно от 3 600 до 3 800 случае в день. В справке также сказано, что заболеваемость в Петербурге растет. Это связано, отчасти, с концертами, которые прошли в прошлом месяце. Самым скандальным стало выступление Басты. На него пришло до 6 тысяч человек. Также на рост заболеваемости мог повлиять массовый переход школьников на дистанционное обучение. Специалисты предполагают, что дети могли таким образом заразить родителей. Что касается расхождения в статистике, то оно объясняется в самом документе. Там сказано, что в справке использовали оперативные данные комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19. Они отличаются от данных Роспотребнадзора и Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом из-за разного способа сбора данных.

Согласно официальной статистике, по числу заразившихся на 100 тысяч населения Петербурге входит в число регионов-лидеров по России.