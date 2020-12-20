Депутаты Московской городской думы потребовали расследовать отравление Алексея Навального. Документ направлен в Следственный комитет.

Попытка убийства по политическим мотивам особо тяжкое преступление, виновные в его совершении должны быть наказаны. Об этом пишут председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину столичные парламентарии — депутат от КПРФ Евгений Ступин и эсер Михаил Тимонов. Они отметили, что уголовное дело о попытке устранить Алексея Навального необходимо возбудить независимо от его политических взглядов. Депутаты Мосгордумы называют категорически недопустимыми любые попытки силовиков заставить замолчать оппонентов действующей власти. Ступин сказал «Эху», что упорное нежелание властей расследовать причины отравления политика, вызывает очень много вопросов. Тем более после недавней публикации ряда СМИ о возможной причастности к этому группы сотрудников ФСБ.

В Следственном комитете обращение депутатов Мосгордумы не комментировали. Это уже не первая попытка добиться возбуждения уголовного дела после отравления Навального в августе. Юристы созданного политиком Фонда борьбы с коррупций подавали заявление в ФСБ с этим требованием. Они напомнили, что Навальный как установила Организация по запрещению химического оружия, а до этого несколько европейских лабораторий, был отравлен ядом из группы Новичок. Впрочем, следственное управление службы безопасности не нашло оснований для уголовного дела и отказало. Ответ юристы назвали отпиской и пожаловались в Лефортовский суд Москвы на бездействие следователей ФСБ. Он рассматривать её не стал. Возбудить уголовное дело также призвала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её словам всё общество заинтересовано в том, чтобы установить истину и получить ответы.

Евросоюз из-за отравления Алексея Навального ввел санкции против шести российских чиновников, а также научного института, в котором, как считается, в советское время разрабатывали «Новичок». Страны ЕС потребовали от России расследовать преступление. СК, прокуратура и МВД пока отказываются это сделать.