Выявленный в Великобритании новый тип коронавируса за счет скорости распространения может стать доминирующим – эксперт

Выявленный в Великобритании новый тип коронавируса за счет скорости распространения может стать доминирующим. Такую точку зрения высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Пока все, что есть, он также быстро передается, а если вирус быстрее стал передаваться от человека к человеку, он увеличит частоту заражения. Сейчас этот процесс пойдет быстрее. Есть возможность, что он попадет и к нам, если уже это не произошло, потому что коммуникация между странами сохраняется на достаточно высоком уровне», — отметил он.

По поскольку никаких жестких мер по ограничению перемещения между странами не введены, этот тип вируса станет доминирующим.

«Жесткие меры могут способствовать замедлению распространения вируса, но он расползается. Мутация замедляется благодаря тому, что усложнены поездки и частота коммуникаций. Другое дело, что поскольку нет такого жесткого карантина, то конечно он будет расползаться. И будет становится более преимущественным, как любой биологический объект, у которого есть те или иные преимущества в скорости распространения. И скоро он станет доминирующим», — подчеркнул А.Чепурнов.

При этом А.Чепурнов отметил, что есть вероятность того, что на новый тип вируса существующие вакцины могут не подействовать.

«Мутации как-то связаны с его свойствами антигенными, с распознаванием иммунной системы, потому что это самое опасное в отношении только что созданных вакцин. Тем более что большинство разработанных вакцин нацелены на рецептор связывающий домен или на несколько белков, которые определяют наиболее важные участки антигенного портрета коронавируса, с тем чтобы потом и распознавала. Против этих участков вакцина обучила организм сопротивляться. Когда мутация появится здесь, что возможно, тогда будет все очень плохо», — сказал эксперт