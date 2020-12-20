Подсолнечное масло по 110 рублей, сахар – по 46: в России с этого дня действует предельные цены на эти продукты. Правительство по поручению президента Владимира Путина заключило соглашение с торговыми сетями. Покупатели в целом поддерживают решение правительства регулировать цены.

Однако изменения заметили далеко не все – это выяснил у москвичей наш корреспондент. Цены на сахар и подсолнечное масло в магазине одной из крупнейших российских торговых сетей действительно соответствуют нормам, установленным в правительственном соглашении. Они даже ниже – правда, всего на 10 копеек. Вместе с тем, на полках с пачками и бутылками по «правильным» ценам соседствует и более дорогая продукция.

Впрочем, как выяснилось, далеко не всех горожан в принципе беспокоит ситуация с этими продуктами – в их числе сотрудник службы безопасности Михаил.

Не заметил разницы и другой покупатель, Олег.

Представитель охранного предприятия Сергей ратует за еще большее снижение цен и считает, что потенциал для этого есть.

Социальный работник Инга Викторовна сперва назвала цены сносными, но затем рассказала, как, по ее мнению, может быть расширен этот список.

Пенсионерка Людмила Николаевна сокрушалась из-за того, что в перечень правительства не попали морепродукты.

Людмила Николаевна добавила, что государство обязано регулировать цены и даже сослалась на международную практику. В этом, впрочем, были единодушны все собеседники.

Между тем, против регулирования цен ранее выступила глава Центробанка. Эльвира Набиуллина отметила, что сначала должны быть исчерпаны все экономические меры.



Вмешательство в рыночную экономику может привести к негативным последствиям, предупредил ранее в эфире «Эху Москвы» общественный деятель Михаил Ходорковский.



По мнению Михаила Ходорковского, российские государственные институты полностью разрушены, и каждый во власти пытается извлечь в этой ситуации выгоду для себя.

Бессмысленной акцией назвал соглашение о стабилизации цен на некоторые категории продуктов политолог Дмитрий Орешкин. Он отметил, что это напоминает времена СССР.



Дмитрий Орешкин также добавил, что если таким образом президент пытался поднять свой рейтинг, то такого эффекта точно не будет. Соглашение о регулировании цен будет действовать до конца первого квартала следующего года.