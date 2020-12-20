Соглашение о стабилизации цен на отдельные продукции – бессмысленная акция – политолог Орешкин

Бессмысленной акцией назвал соглашение о стабилизации цен на некоторые категории продуктов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

Политолог отметил, что это напоминает времена СССР. «С одной стороны Владимир Путин хочет показать заботу о населении, и это совершенно понятно, а с другой стороны, та забота, которую он демонстрирует, это жутко напоминают действия Сталина в 1947 году — соль, спички, постное масло, крупа, макароны, цены на них регулируемым образом снижались, но при этом повышались цены на огромное количество сопутствующих товаров, включая промтоварные. Давно уже не так и питаются люди, и воспринимают, механизм массового воспитания трудящихся остался советским. Так что акция в значительной степени бессмысленная. И даже с точки зрения поддержки престижа, адресованная к восприятию людей почти столетней давности», — сказал он.

Д.Орешкин также добавил, что если таким образом президент пытался поднять своей рейтинг, то необходимого эффекта это точно не возымеет.

«Мне кажется, что это все признак некоторой утраты адекватности восприятия. Что подсолнечное масло, что макароны, что сахарный песок — это все существенные элементы пищевого рациона нашего населения. Но они же не исчерпывают все проблемы», — сказал он.

Ранее президент поручил правительству решить вопрос с ростом цен за неделю. Позже он сообщил, что кабмин отреагировал на рост цен и принял необходимые меры для их снижения.