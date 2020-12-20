Президент Казахстана подписал закон о запрете условно-досрочного освобождения для осужденных за коррупцию. Кроме того, чиновникам запрещено открывать счета в иностранных банках, а также хранить в них деньги и ценности. Документ был одобрен обеими палатами парламента.