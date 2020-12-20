Президент Казахстана подписал закон о запрете условно-досрочного освобождения для осужденных за коррупцию. Кроме того, чиновникам запрещено открывать счета в иностранных банках, а также хранить в них деньги и ценности. Документ был одобрен обеими палатами парламента.
2020-12-20T12:33:11+03:00
2020-12-20T12:33:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2761046-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 20 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
18 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)