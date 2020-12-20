Московской концертной площадке «Главклуб» грозит штраф до одного миллиона рублей после концерта группы «Кровосток». В объединении административно-технических инспекций заявили, что больше половины посетителей не соблюдали перчаточно-масочный режим, а также нарушали социальную дистанцию, передает ТАСС. Ранее в Москве за несоблюдение санитарных норм закрывали клубы Adrenaline Stadium и «Известия Холл». В Петербурге на 480 тысяч рублей оштрафовали руководство Ледового дворца за нарушения на концерте рэп-исполнителя Басты.