Московской концертной площадке «Главклуб» грозит штраф до одного миллиона рублей после концерта группы «Кровосток». В объединении административно-технических инспекций заявили, что больше половины посетителей не соблюдали перчаточно-масочный режим, а также нарушали социальную дистанцию, передает ТАСС. Ранее в Москве за несоблюдение санитарных норм закрывали клубы Adrenaline Stadium и «Известия Холл». В Петербурге на 480 тысяч рублей оштрафовали руководство Ледового дворца за нарушения на концерте рэп-исполнителя Басты.
2020-12-20T12:31:46+03:00
2020-12-20T12:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 20 декабря 2020
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