В России от коронавируса, по данным штаба, умерли за сутки 511 человек, из них 77 — в Москве. Накануне в официальной статистике было 585 летальных исходов. Общее число жертв, по подсчетам оперативного штаба, приближается к 51-ой тысяче. По словам чиновников, в стране за сутки выявлено почти 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве – 7263, это максимум с 7 декабря, отметили в штабе.
2020-12-20T12:31:28+03:00
2020-12-20T12:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 20 декабря 2020
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