В России от коронавируса, по данным штаба, умерли за сутки 511 человек, из них 77 — в Москве. Накануне в официальной статистике было 585 летальных исходов. Общее число жертв, по подсчетам оперативного штаба, приближается к 51-ой тысяче. По словам чиновников, в стране за сутки выявлено почти 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве – 7263, это максимум с 7 декабря, отметили в штабе.