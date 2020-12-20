Белый дом, по сведениям Associated Press, в последний момент отменил публикацию с обвинениями России в кибератаке. Источник агентства сказал, что поступил приказ не обнародовать заявление. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в масштабной кибератаке участвовали российские хакеры, которые взломали сервисы госведомств США, в том числе и Государственного департамента. Позже действующий президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что он сомневается в причастности россиян к кибератаке. По его словам, в произошедшем виноват Китай.