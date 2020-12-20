Депутаты Мосгордумы потребовали от главы СК РФ расследовать отравление Навального

Депутаты Московской городской думы Евгений Ступин и Михаил Тимонов обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием расследовать покушение на жизнь оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из подписантов Евгений Ступин.

По словам депутата, причиной повторного обращения в СК России послужило появившееся расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, в котором сообщалось, что к отравлению А.Навального были причастны сотрудники НИИ-2 ФСБ.

«В августе после отравления политика мы уже подавали это заявление, и тогда оно не было рассмотрено. А сейчас с появлением новых неопровержимых данных необходимо вернуться к этому вопросу. Необходимо проводить полноценную проверку в порядке статьи 144-145 УПК РФ, возбуждать уголовное дело. А если все подтвердится, задержать всех причастных», — сказал Е.Ступин.

Депутат считает, что отсутствие уголовного дела в связи с покушением на общественного деятеля вызывает огромное количество вопросов, на которые никто до сих пор из официальных лиц так и не дал ответа.

«В нашей стране уголовные дела возбуждаются и по более малым поводам, а здесь покушение на жизнь человека и общественного деятеля. Уголовного дела до сих пор нет, это с общественной и юридической точки зрения вызывает огромное количество вопросов, на которые никто из официальных лиц ответов до сих пор не дал», — сказал он.