Белый дом в последний момент отменил публикацию заявления с обвинением России в масштабной хакерской атаке. От неё, как утверждает агентство Bloomberg, пострадали не менее двухсот организаций, в том числе госучреждений, по всему миру.

Россия сыграла основную роль в кибератаке на госструктуры, утверждалось в заявлении властей США. Его хотели опубликовать вечером в пятницу, но представителям Белого дома дали указание этого не делать, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники. В администрации Дональда Трампа причины не объяснили. Он вчера предположил, что за кибератакой стоит Пекин, а не Москва, а масштабы назвал преувеличенными. Перед этим госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Россия с большой долей вероятности причастна к атаке. Ее называют одной из крупнейших за последние годы. На этом фоне агентство Bloomberg пишет, что киберпреступники атаковали не только ряд американских штатов, но и другие страны. Хакеры пытались украсть данные пользователей и сотрудников организаций и компаний, взломали и сайты правительственных учреждений, сообщает агентство. По его данным атаки совершались с помощью программ фирмы SolarWinds. Эксперты по кибербезопасности США выявили около двух сотен организаций, взломанных по такой схеме. Газета Washington Post ранее сообщила, что за кибератакой может стоять группировка Cozy Bear, которую на Западе связывают с ФСБ.

Москва все обвинения и подозрения в причастности к кибервзлому отрицает.