В центр Минска стянули автозаки и водометы, сообщает белорусское издание Tut.by. По его сведениям, силовикам также привезли колючую проволоку. В Белоруссии сегодня пройдут новые протесты под общим названием «Марш народного трибунала». Ожидается, что акции в Минске и других городах снова будут децентрализованными, чтобы снизить количество задержаний. Протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко продолжаются в стране пятый месяц.
2020-12-20T12:02:56+03:00
2020-12-20T12:11:33+03:00
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12:02, 20 декабря 2020
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