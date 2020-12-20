В центр Минска стянули автозаки и водометы, сообщает белорусское издание Tut.by. По его сведениям, силовикам также привезли колючую проволоку. В Белоруссии сегодня пройдут новые протесты под общим названием «Марш народного трибунала». Ожидается, что акции в Минске и других городах снова будут децентрализованными, чтобы снизить количество задержаний. Протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко продолжаются в стране пятый месяц.