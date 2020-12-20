Депутаты Мосгордумы направили главе СК заявление с требованием возбудить дело по факту отравления Навального

Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Михаил Тимонов направили главе СК заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального. Фотографию документа опубликовал Евгений Ступин в своем «Твиттере». Поводом стало расследование группы Bellingcat, изданий Insider, Spiegel и телеканала CNN, в котором утверждается, что к применению химического оружия в отношении политика причастны конкретные сотрудники ФСБ и названы их имена. Президент Владимир Путин на недавней пресс-конференции заявил, что если бы Алексея Навального хотели отравить, то довели бы дело до конца.