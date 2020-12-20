В Петербурге двух девочек-подростков доставили в полицию после того, как они забросали снежками вечный огонь. Как сообщили в МВД, с 13-летними школьницами в полиции накануне провели профилактическую беседу. Родителей привлекут к административной ответственности. Полицию вызвали жители Красного Села из-за того, что в парке, где расположен мемориал, стал чувствоваться запах газа.
2020-12-20T11:33:19+03:00
2020-12-20T11:39:07+03:00
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11:33, 20 декабря 2020
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