В Петербурге двух девочек-подростков доставили в полицию после того, как они забросали снежками вечный огонь. Как сообщили в МВД, с 13-летними школьницами в полиции накануне провели профилактическую беседу. Родителей привлекут к административной ответственности. Полицию вызвали жители Красного Села из-за того, что в парке, где расположен мемориал, стал чувствоваться запах газа.