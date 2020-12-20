Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» сможет обеспечить иммунитет к коронавирусу минимум на полгода. Об этом сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Он также добавил, что большинство переболевших Covid-19 могут заразиться им повторно спустя некоторое время после выздоровления.

Постклинические испытания вакцины «Эпиваккорона» планируют завершить в январе. Ринат Максютов рассчитывает, что этим препаратом можно будет прививать в том числе и детей.