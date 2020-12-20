В России, по данным оперативного штаба, за сутки выявлено почти 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве – 7263, это максимум с 7 декабря, отметили в штабе. Накануне чиновники сообщили о 6,5 тысячах новых заражений в столице. По всей стране, по данным федерального штаба, за сутки от коронавируса скончались 511 человек. Общее число жертв, попавших в официальную статистику с начала пандемии, приближается к 51 тысяче.