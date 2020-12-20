Юпитер и Сатурн будут завтра видны жителям Земли как яркая двойная звезда – впервые за 400 лет. В Москве планеты будут видны с 17:35 до 18:30. Они будут находиться на высоте пяти градусов над горизонтом на юго-западе, сообщил агентству РИА Новости астроном Александр Якушев. Он добавил, что несмотря на то, что планеты сблизятся и их будет разделять всего 6 угловых минут, расстояние между ними будет насчитывать 750 миллионов км.