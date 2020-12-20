Юпитер и Сатурн будут завтра видны жителям Земли как яркая двойная звезда – впервые за 400 лет. В Москве планеты будут видны с 17:35 до 18:30. Они будут находиться на высоте пяти градусов над горизонтом на юго-западе, сообщил агентству РИА Новости астроном Александр Якушев. Он добавил, что несмотря на то, что планеты сблизятся и их будет разделять всего 6 угловых минут, расстояние между ними будет насчитывать 750 миллионов км.
2020-12-20T11:05:06+03:00
2020-12-20T11:15:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2761012-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3367104.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:05, 20 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
18 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)