Разработчик робота «Федора» заявил, что он не мог повредить МКС. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сказал агентству РИА Новости, что робот с легкостью преодолевает все переходные люки. Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил, что трещина в модуле «Звезда» могла появиться из-за доставки в прошлом году робота «Федора» на орбитальную станцию. На днях информагентства сообщили, что на МКС заканчиваются запасы газа для восполнения потери воздуха из-за утечки в российском сегменте.