Разработчик робота «Федора» заявил, что он не мог повредить МКС. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сказал агентству РИА Новости, что робот с легкостью преодолевает все переходные люки. Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил, что трещина в модуле «Звезда» могла появиться из-за доставки в прошлом году робота «Федора» на орбитальную станцию. На днях информагентства сообщили, что на МКС заканчиваются запасы газа для восполнения потери воздуха из-за утечки в российском сегменте.
2020-12-20T11:04:25+03:00
2020-12-20T11:16:27+03:00
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11:04, 20 декабря 2020
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