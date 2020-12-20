Соглашение о стабилизации цен на отдельные виды продуктов с этого дня вступает в силу

Сахар и подсолнечное масло — пока этим ограничились российские власти. Дорожать эти продукты не должны. Сахар в магазинах будет стоить 46 рублей, подсолнечное масло не больше 110-ти. Для оптовых покупателей цена немного ниже. Соглашение будет действовать до конца марта следующего года. Документы на этой неделе подписали крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, среди них группа «Русагро», а также профильные министерства. Цель снизить цены, значительный рост которых привлек внимание Владимира Путина. Неделю назад он потребовал немедленно принять меры. Президент назвал недопустимым резкое подорожание макарон, сахара и муки. Меры частично приняли. Вынужденными назвал их министр промышленности и торговли. Введение регулирования цен сломает все принципы экономики, считает Денис Мантуров. Поэтому других продуктов это пока не коснется. Ведомство будет ежедневно мониторить цены. Росстат ранее сообщил, что в ноябре цены производителей подсолнечного масла выросли почти на 12,5, а сахара на 10 процентов по сравнению с месяцем ранее.

Премьер Михаил Мишустин предупредил членов правительства о персональной ответственности за ситуацию на продовольственном рынке.