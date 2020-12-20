В Израиле стартовала вакцинация от коронавируса. Накануне укол препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech получил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Сегодня прививку должен сделать президент страны Реувен Ривлин. Как пишет газета «Таймс оф Исраэл», на первом этапе вакцинируют людей из групп риска, в том числе медиков и жителей старше 65, на втором этапе прививки получат учителя, социальные работники, а также те, чья работа связана с повышенным риском заражения коронавирусом, на третьем — оставшееся население Израиля.
2020-12-20T10:33:09+03:00
2020-12-20T10:42:39+03:00
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10:33, 20 декабря 2020
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