В Бурятии с этого дня разрешили работать театрам, которые были закрыты с марта из-за пандемии коронавируса. Как сообщил ранее глава республики Алексей Цыденов, планируется открыть театры с соблюдением всех мер безопасности и с заполнением 30%. По его словам, это нужно, чтобы в праздничные дни и новогодние каникулы жители с детьми могли сходить и приобщиться к искусству и немного тоже отдохнуть, цитирует «Интерфакс».