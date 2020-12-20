В Бурятии с этого дня разрешили работать театрам, которые были закрыты с марта из-за пандемии коронавируса. Как сообщил ранее глава республики Алексей Цыденов, планируется открыть театры с соблюдением всех мер безопасности и с заполнением 30%. По его словам, это нужно, чтобы в праздничные дни и новогодние каникулы жители с детьми могли сходить и приобщиться к искусству и немного тоже отдохнуть, цитирует «Интерфакс».
2020-12-20T10:32:38+03:00
2020-12-20T10:42:20+03:00
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10:32, 20 декабря 2020
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