Британский премьер заявил, что новый вид коронавируса, который обнаружен в стране, может быть на 70% более заразным

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый вид коронавируса, который обнаружен в стране, может быть на 70% более заразным. По его словам, пока нет данных, что новый вид коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью. В Лондоне и на юго-востоке Англии с этого дня ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Люди обязаны ночевать у себя дома и должны встречаться максимум с одним человеком вне своего домовладения.