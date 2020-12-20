Британский премьер заявил, что новый вид коронавируса, который обнаружен в стране, может быть на 70% более заразным

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый вид коронавируса, который обнаружен в стране, может быть на 70% более заразным. По его словам, пока нет данных, что новый вид коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью. В Лондоне и на юго-востоке Англии с этого дня ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Люди обязаны ночевать у себя дома и должны встречаться максимум с одним человеком вне своего домовладения.
2020-12-20T10:32:22+03:00
2020-12-20T10:38:42+03:00
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10:32, 20 декабря 2020
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