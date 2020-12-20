В Белоруссии сегодня пройдут новые протесты под общим названием «Марш народного трибунала». Ожидается, что акции в Минске и других городах снова будут децентрализованными, чтобы снизить количество задержаний. Протестующие сами объединяются районами и выбирают точки сбора. Благодаря массовым протестам, мир узнал о происходящем в Белоруссии, отметила ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская добавила, что массовые протесты приближают то время, когда власть будет прислуживаться к мнению граждан.