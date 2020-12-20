Житель Франции побил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом. 34-летний Роман Вандердорп простоял 2 часа 35 минут, что зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, сообщает газета La Voix du Nord. Свое достижение Вандендорп посвятил всем детям, которые болеют раком.