Житель Франции побил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом. 34-летний Роман Вандердорп простоял 2 часа 35 минут, что зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, сообщает газета La Voix du Nord. Свое достижение Вандендорп посвятил всем детям, которые болеют раком.
2020-12-20T10:05:23+03:00
2020-12-20T10:05:23+03:00
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10:05, 20 декабря 2020
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