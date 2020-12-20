Спецпрокурором по выборам в США, по сведениям прессы, могла стать сторонница теории заговора. Кандидатуру юриста Сидни Пауэлл рассматривал президент Дональд Трамп.

Вопрос о назначении юриста Сидни Пауэлл Дональд Трамп поднял на встрече со своими советниками – утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. Однако большинство приближенных главы Белого дома, в том числе и его личный адвокат, выступили против. При этом уточняется, что на обсуждении присутствовала и сама Пауэлл, которая обрушилась с критикой на сторонников Трампа, обвинив их в капитуляции в борьбе против итогов голосования. Впрочем, остается неясным, отказался ли американский лидер от своей идеи окончательно.

Пауэлл ранее заявляла о том, что нарушения на выборах произошли не без вмешательства со стороны Китая, Кубы и Венесуэлы – эти страны, по ее мнению, помогли деньгами. Кроме того, она выразила уверенность в том, что электронное оборудование для подсчета голосов было разработано в боливарианской республике по требованию экс-президента Уго Чавеса – он, отмечу, умер семь лет назад.

По данным сайта Axios, чиновники из Белого дома опасаются, что Трамп злоупотребит властью и отменит итоги выборов.