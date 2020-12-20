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10:02, 20 декабря 2020

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса. Об этом пишет британская газета «Гардиан» со ссылкой на голландский Минздрав. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новый генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным. В этой связи на этой неделе в Лондоне ввели максимальный уровень ограничительных мер. Закрыли парикмахерские и непродовольственные магазины. Жителям настоятельно рекомендуют быть дома.



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