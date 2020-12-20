Владимир Зеленский призвал США и Европу обеспечить украинцев вакциной от коронавируса. Президент сожалеет, что сейчас этот вопрос далек от решения.

Украина не входит в список стран, которые первыми получают вакцину от США и Европы. Необходимо этого добиться, сказал Владимир Зеленский газете New York Times. Президент отметил, что его страна не может допустить применение российской вакцины «Спутник», поскольку она не прошла все испытания. При этом возрастает давление со стороны Москвы. Украинцев призывают привиться «Спутником», его предлагают в обществе и в информационном пространстве, сказал Зеленский. Российские власти для этого использует телеканалы, в том числе украинские, которые «являются союзниками политики Москвы». Зеленский подчеркнул, что невозможно объяснить народу Украины, почему нельзя брать российскую вакцину, когда Америка и Европа её не дают. Тем не менее, украинский лидер надеется, что его страна получит препараты от западных партнёров. Он назвал вакцины от компаний Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Зеленский уклонился от ответа на вопрос журналиста New York Times, купит ли Киев российский препарат, если он окажется безопасным.

На Украине число заражённых коронавирусом согласно данным университета Хопкинса превышает 980 тысяч человек, с начала пандемии умерли более 17-ти тысяч инфицированных.