Старт нового российского модуля на МКС могут отложить на июль, сообщает РИА Новости. Ранее в «Роскосмосе» говорили, что модуль «Наука» могут отправить в апреле. В нем будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. Сейчас, как сообщили на днях информагентства, на Международной космической станции заканчиваются запасы газа для восполнения потери воздуха из-за утечки в российском модуле «Звезда».
2020-12-20T09:32:49+03:00
2020-12-20T09:47:37+03:00
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09:32, 20 декабря 2020
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