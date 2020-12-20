Старт нового российского модуля на МКС могут отложить на июль, сообщает РИА Новости. Ранее в «Роскосмосе» говорили, что модуль «Наука» могут отправить в апреле. В нем будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. Сейчас, как сообщили на днях информагентства, на Международной космической станции заканчиваются запасы газа для восполнения потери воздуха из-за утечки в российском модуле «Звезда».