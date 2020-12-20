Почти 70% жителей Индии не планируют вакцинироваться от коронавируса, сообщают местные СМИ. Газета «Индиан экспресс» ссылается на результаты общественного опроса, проведенного в декабре социологической организацией LocalCircles. Как сообщает издание, главными причинами нежелания населения вакцинироваться являются ограниченная информация о побочных эффектах вакцины, сомнения в ее эффективности, а также убеждение, что высокий уровень иммунитета защитит от инфекции.