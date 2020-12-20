Почти 70% жителей Индии не планируют вакцинироваться от коронавируса, сообщают местные СМИ. Газета «Индиан экспресс» ссылается на результаты общественного опроса, проведенного в декабре социологической организацией LocalCircles. Как сообщает издание, главными причинами нежелания населения вакцинироваться являются ограниченная информация о побочных эффектах вакцины, сомнения в ее эффективности, а также убеждение, что высокий уровень иммунитета защитит от инфекции.
2020-12-20T09:32:28+03:00
2020-12-20T09:50:54+03:00
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09:32, 20 декабря 2020
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