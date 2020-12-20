Мэр Москвы назвал рискованными большие новогодние застолья. Сергей Собянин призвал людей старшего возраста от них воздержаться. Столичный градоначальник в телеэфире также рекомендовал горожанам старше 65-ти не ходить по магазинам перед праздниками, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.