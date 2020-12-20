Мэр Москвы назвал рискованными большие новогодние застолья. Сергей Собянин призвал людей старшего возраста от них воздержаться. Столичный градоначальник в телеэфире также рекомендовал горожанам старше 65-ти не ходить по магазинам перед праздниками, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
2020-12-20T09:32:08+03:00
2020-12-20T10:12:58+03:00
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09:32, 20 декабря 2020
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