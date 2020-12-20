Сотрудники Белого дома, как утверждает издание Axios, опасаются, что Дональд Трамп попытается отменить итоги выборов. По словам источников издания, нельзя не беспокоиться, когда президент размещает в «Твиттере» угрозы отправить политиков в тюрьму и проводит время в разговорах с людьми, которые в публикации названы сумасшедшими конспирологами. Трамп не признает победу на выборах Джозефа Байдена, который должен вступить в должность президента 20 января.
2020-12-20T09:31:03+03:00
2020-12-20T09:54:38+03:00
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09:31, 20 декабря 2020
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