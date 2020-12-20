Сотрудники Белого дома, как утверждает издание Axios, опасаются, что Дональд Трамп попытается отменить итоги выборов. По словам источников издания, нельзя не беспокоиться, когда президент размещает в «Твиттере» угрозы отправить политиков в тюрьму и проводит время в разговорах с людьми, которые в публикации названы сумасшедшими конспирологами. Трамп не признает победу на выборах Джозефа Байдена, который должен вступить в должность президента 20 января.