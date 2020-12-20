С сегодняшнего дня вступает в силу соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Их стоимость не должна превышать 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр, соответственно.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ценами на продукты в условиях негативной динамики доходов населения в связи с коронавирусом.

Соглашение рассчитано до 1 апреля. Следить за его соблюдением будет Федеральная налоговая служба. Если понадобится, власти введут пошлины на экспорт подсолнечного масла. Это мотивирует производителей продавать товар российским сетям.