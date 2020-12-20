В Саратове задержали начальника подразделения РЖД по подозрению в получении взятки в размере 1 миллиона 200 тысяч

В Саратовской области задержали начальника подразделения РЖД по подозрению в получении взятки в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Возбуждено уголовное дело. Следствие не называет имя подозреваемого. По данным сайта РЖД, Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев. ТАСС также пишет, что речь идет именно о нем.