Сотрудница Кольской больницы, пожаловавшаяся Путину на неполучение выплат за работу с ковид-пациентами, назвала доход

Сотрудница Кольской больницы, которая пожаловалась Путину на неполучение выплат за работу с ковид-пациентами, назвала свой реальный доход. Она сообщила изданию «Подъем», что за месяц заработала 29 тысяч рублей. И это с учетом совместительства. Женщина пообещала обнародовать соответствующие документы. Ранее глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев сказал, что с ноября санитарка получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.
2020-12-20T08:32:50+03:00
2020-12-20T08:34:17+03:00
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08:32, 20 декабря 2020
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