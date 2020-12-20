В Москве сегодня завершается российский этап Еврохоккей тура. Сборная России в заключительном матче сыграет с командой Финляндии.

В нынешнем Евротуре сборная России пока на голову сильнее всех соперников. Чему свидетельство 5 побед в пяти проведенных матчах. Накануне наши без проблем разобрались с командой Чехии 4-1. А вот наш сегодняшний соперник – сборная Финляндии – с таким же результатом проиграла шведам.

Нынешний Евротур наши начинали как раз матчем против хоккеистов Суоми. В преддверии Карьяла кап финны отпускали немало колкостей в адрес России за то, что те послали в Хельсинки молодежный состав. Вот только завершился тот матч крупной победой юных россиян 6-2. Финны же на домашнем этапе смогли одержать лишь одну победу. Сегодня букмекеры тоже не сомневаются в успехе Российской сборной. Которая в случае победы упрочит свое лидерство в общем зачете евротура.

Игра хоккеистов России и Финляндии начнется в 15.30. Трансляция на Перовм канале.