Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением России в кибератаке на американские правительственные системы. Об этом сообщает Ассошиетед Пресс со ссылкой на анонимный источник. По его данным, в пятницу сотрудники вашингтонской администрации были готовы выпустить официальное заявление, в котором утверждалось, что Россия сыграла «основную роль» в кибератаке, однако в последней момент получили указание этого не делать. В Белом доме не объяснили, с чем это связано.

По данным Блумберг, от кибератак пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру. Американский госсекретарь Майк Помпео предположил, что в этом принимала участие Россия. Действующий президент США Дональд Трамп напротив, в этом усомнился, но не исключил вины Китая. Москва неоднократно отвергала все подобные обвинения, называя их безосновательными

Заявления официальных лиц о причастности других стран к совершаемым кибератакам чаще всего носят только политический характер. Об этом «Эху» рассказал основатель Group-IB Илья Сачков.

Расследование киберпреступлений должно вестись на международном уровне с привлечением независимых экспертов, объяснил Илья Сачков.