В Крыму в преддверие новогодних праздников вводятся новые ограничения в сфере развлечения и отдыха.

Власти полуострова с сегодняшнего дня запретили проведение корпоративов и банкетов, а также свадебных церемоний. Их нельзя будет организовывать, в том числе, в гостиницах. Рестораны, бары, дискотеки и ночные клубы, а также концертные залы будут вынуждены закрываться с 22:00 до 8:00. Исключение сделано только для обслуживания на вынос и доставки еды.

Помимо этого, в Крыму отменили новогодние торжества на площадях. Не будет их и в закрытых помещениях. А залы кинотеатров и театров смогут заполняться только на 30%. Схожие меры уже применяются или также с сегодняшнего дня начнут действовать и в Севастополе. При этом власти полуострова пообещали также провести рейды против новогодних корпоративов. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил нарушителям лишением господдержки, замеченным на банкетах чиновникам – увольнением, а депутатам – исключением из партии.

В Крыму коронавирус с начала эпидемии, по официальным данным, выявлен у 19 тысяч человек, суточный прирост заболевших в последние дни превышает 350 человек.