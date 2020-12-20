Гендиректор Всемирного антидопингового агентства сожалеет, что суд снизил срок наказания для российского спорта

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли сожалеет, что Спортивный арбитражный суд снизил срок наказания для российского спорта. В то же время в интервью газете «Асахи», он выразил надежду, что это решение подтолкнет Россию «к правильным действиям». CAS утвердил санкции против России на этой неделе. Суд в Лозанне принял сторону WADA, но снизил срок наказания с четырех до двух лет. В этот период, до декабря 2022 года, российские спортсмены на Олимпийских играх и чемпионатах мира не смогут выступать под национальным флагом.
2020-12-20T07:35:54+03:00
2020-12-20T07:35:54+03:00
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07:35, 20 декабря 2020
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