Выявленная в Великобритании новая мутация коронавируса на 70 процентов заразней первоначального штамма

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. При этом он отметил, что пока нет данных, что новый вид инфекции вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

О том, что британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, который распространяется быстрее, ранее на этой неделе сообщил Минздрав Соединенного королевства.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых жестких ограничений. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.