Масштабная хакерская атака, которой подверглись американские правительственные ведомства, затронула не менее 200 различных структур по всему миру. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на источники и экспертные оценки. О каких именно организациях идет речь, не уточняется. В их числе компании и госучреждения. Следователи, по данным агентства, считают, что хакеры «интегрировали вредоносный код» в программное обеспечение американской компании SolarWinds. Такие программы получили около 18 тысяч клиентов, что сделало их уязвимыми для атак. Мотивы преступников остаются неизвестными, неясно, что именно они выяснили или похитили, говорится в материале.

В обнародованном на этой неделе совместном заявлении аппарат директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального

правительства. Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американскому журналисту Марку Левину предположил, что к произошедшему причастна Россия. Действующий президент Дональд Трамп сказал, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился, что за кибератакой могла стоять Москва, но допустил, что к ней мог быть причастен Китай.

У Москвы нет оснований вмешиваться в дела Вашингтона, сказал «Эху Москвы» глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Сенатор отметил, что Россия сама подвергается подобным атакам и готова к совместному их расследованию.

Климов также подчеркнул безосновательность претензий Помпео.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить «голословно обвинять русских».