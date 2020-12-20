Белоруссия с сегодняшнего дня закрывает выезд из страны через наземную границу

Власти объясняют это решение эпидемией коронавируса.

Временно приостанавливается пересечение государственной границы на выезд из Белоруссии гражданами страны, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики, говорится в постановлении, о котором стало изустно 10 дней назад. Ограничения распространяются на автомобильные пункты пропуска, пункты пропуска в речных портах на железнодорожных вокзалах и станциях. Выезд может быть разрешен «в исключительных случаях». Также с сегодняшнего дня въезжающие в страну иностранцы должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. В конце октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Президент страны Александр Лукашенко тогда заявил, что это не «железный занавес», хотя власти сопредельных государств бросили Минску вызов. Позже власти закрыли страну на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. А накануне стало известно, что планируется ввести плату за выезд из страны на личном транспорте.

В Белоруссии, по официальным данным, всего около 170 тысяч заболевших. С лета в стране продолжаются масштабные акции протеста, связанные с президентскими выборами, победителем которого был объявлен Лукашенко.