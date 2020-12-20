Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев законодательно запретил госслужащим держать счета в зарубежных банках

Запрет также коснется депутатов парламента и судей. Кроме того, подписанные им поправки в закон о противодействии коррупции исключают возможность условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.
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Запрет также коснется депутатов парламента и судей. Кроме того, подписанные им поправки в закон о противодействии коррупции исключают возможность условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.
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