Власти Латвии предостерегли от проведения в Риге неразрешенных пикетов против коронавирусных ограничений

В городе сегодня должна была состояться акция протеста, однако Рижская дума запретила ее проведение. Между тем полиция утверждает, что знает о планах провести несанкционированные пикеты.

По действующим правилам, в Латвии сейчас разрешены акции численностью не более 25 человек. Однако предыдущие митинги против ограничений из-за эпидемии коронавируса, состоявшиеся неделю назад, собрали, по разным оценкам, от нескольких сотен до тысячи человек. И у большинства из них не было масок. В том числе этим власти Риги объяснили отказ разрешить провести очередную акцию протеста, боясь, что 25 участниками она не ограничится. Мэр латвийской столицы, правда, уверяет, что борется не с пикетами, а с вирусом.

Организовать одну из акций планировало местное общество «Фронт народной власти». Его лидер Валентин Еремеев недавно был арестован после того, как опубликовал в соцсетях видео, где фельдшер одной из больниц говорила о теориях заговора вокруг COVID-19.

К слову, уже с понедельника и до 11 января власти страны ужесточают действующие меры. Прекратят работу все культурные места, выставки и ярмарки, будут закрыты салоны красоты, а все работники, кому это возможно, должны перейти на удаленку. Уже перестала работать часть магазинов. Если эти и некоторые другие меры не сработают, власти Латвии не исключают возвращения запрета на перемещение.

В Латвии с начала эпидемии коронавируса выявили уже более 30 тысяч заразившихся. Показатель прироста приближается к тысяче новых случаев в день. Умерли, по данным властей, свыше 400 человек.