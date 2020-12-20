Белый дом «в последнюю минуту» отказался публиковать заявление с обвинением РФ в масштабной хакерской атаке

Белый дом «в последнюю минуту» отказался публиковать официальное заявление с обвинением России в масштабной хакерской атаке. Об этом сообщает со ссылкой на источники The Associated Press. По данным агентства, в документе говорилось, что Россия сыграла основную роль в кибератаках. Почему сотруднитки передумали, они не объяснили.

Накануне действующий президент Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и допустил, что к ней мог быть причастен Пекин.

В свою очередь госсекретарь Майкл Помпео обвинил Россию в крупнейшей кибератаке на американское правительство. В рейтинговом политическом радиошоу Марка Левина он отнес Кремль к числу главных противников Вашингтона.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, наше государственное устройство, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке. Были предприняты значительные усилия по использованию стороннего программного обеспечения для взлома правительственных систем США. Я не могу пока раскрыть всю известную нам информацию, потому что расследование продолжается. Но я думаю, мы можем достаточно уверенно заявить, что за этим стоит именно Россия».

Майк Помпео также назвал Владимира Путина реальной угрозой для тех, кто дорожит своей свободой.