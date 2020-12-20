Пеле поздравил Лионеля Месси с повторением его рекорда по голам за один клуб

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле поздравил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с повторением его рекорда по голам за один клуб. Он также поздравил в Instagram аргентинского футболиста с «прекрасной карьерой в «Барселоне».

Ранее Месси в домашнем матче против «Валенсии» в ходе 14-го тура чемпионата Испании по футболу (2:2) забил свой 643-й гол в карьере за «Барселону». Это позволило игроку каталонского клуба повторить многолетний рекорд Пеле — лучшего футболиста ХХ века по версии французского журнала France Football.