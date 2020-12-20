ВОЗ поддерживает тесный контакт с Великобританией в связи с обнаружением нового варианта коронавируса. Всемирная организация здравоохранения пообещала информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше о нем узнает.

В понедельник британский Минздрав сообщил, что ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. Накануне на экстренной пресс-конференции премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% заразней. При этом, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.