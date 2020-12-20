Белый дом «в последнюю минуту» отказался публиковать заявление с обвинением России в масштабной хакерской атаке

Сотрудники Белого дома «в последнюю минуту» отказались от публикации официального заявления с обвинением России в масштабной хакерской атаке. Об этом сообщает со ссылкой на источники The Associated Press. По данным агентства, в документе говорилось, что Россия сыграла основную роль в кибератаках. В Белом доме не объяснили, почему решили отказаться от публикации.
2020-12-20T05:07:41+03:00
2020-12-20T05:07:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 20 декабря 2020
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