Действующий президент США Дональд Трамп проведет Рождество и Новый год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он вернется в Вашингтон до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом сообщила газета «Ю-Эс-Эй тудей» со ссылкой на источники, получившие информацию от Секретной службы США. Согласно этим данным, Трамп прибудет во Флориду 23 декабря и вернется в столицу 3 января. Как отмечает издание, ранее ходили слухи о том, что действующий президент может пропустить инаугурацию Байдена. А телеканал Си-эн-эн утверждал, что Трамп вопреки традиции не хочет добровольно покидать Белый дом в день инаугурации. Он якобы сообщил своим советникам, что намерен отказаться уходить, чтобы его пришлось спускать по ступеням силой. Некоторые сотрудники были обеспокоены таким заявлением, но не считают, что глава государства поступит подобным образом.