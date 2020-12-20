В США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний. Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 декабря — тогда сообщалось о 244 тысячах случаях.

Президент Дональд Трамп заявил, что не одобряет модную в ряде стран идею жесткого карантина для борьбы с коронавирусом. «Метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема», — написал он в твиттере, комментируя выступление британского премьера Бориса Джонсона, объявившего о жестком режиме самоизоляции для жителей Лондона и юго-востока Англии. Похожие меры в преддверии рождественских праздников принимают и другие страны Европы, например, Германия, Австрия и Италия.